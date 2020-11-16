Врач назвала наименее вредные алкогольные напитки 

Алкоголь практически всегда присутствует на праздничном столе. Но как уменьшить негативное влияние спиртного на организм и без стресса для здоровья отметить день рождения, Новый год и любой другой праздник, для «Слово и Дело» рассказала заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В. В. Виноградова Юлия Пигарева.

Негативное влияние алкоголя отражается на всем организме человека. По состоянию кожи можно определить, было ли выпито спиртное накануне. На употребление крепких напитков укажут темные круги под глазами, тусклый цвет кожи, отеки. И это неудивительно. Алкоголь в рационе человека — большой удар по здоровью.

«Алкоголь вызывает дегидратацию организма — жидкость из клеток выходит в межклеточное пространство и скапливается в нем. Пара бокалов алкоголя вечером может привести к отекам лица на утро»,

— рассказывает медик.

Отражается на коже и потеря важного для организма витамина после потребления алкоголя.

«Одно из последствий употребления алкоголя — кожа становится тусклой и обезвоженной, мелкие морщины становятся более заметны. Из-за большого употребления алкоголя мы теряем витамин А, а он отвечает за выработку коллагена. Поэтому можно сказать, что алкоголь ускоряет процесс старения кожи»,

— констатирует врач.

В Сети можно найти немало примеров, когда отказ от алкоголя менял в лучшую сторону внешний вид человека. Но на такие кардинальные изменения решаются не все люди. Помимо этого, существует традиция открыть бутылку шампанского именно в бой курантов.

Главное, не переборщить и не перейти от символичного бокала шампанского к беспросыпному пьянству. В противном случае можно навредить здоровью. Где золотая середина? Существует ли наименее вредная доза алкоголя?

«Если говорить о том, какую порцию можно выпить, чтобы это было безопасно для здоровья, то нужно помнить, что у всех разная переносимость алкоголя. И само по себе безопасное количество — это достаточно условное понятие. Любая доза алкоголя для организма токсична, но с некоторым количеством организм может справиться. В среднем безопасными дозами считаются — 1–2 бокала вина, 1–2 бутылки пива или 1–2 порции крепкого алкоголя»,

— констатирует медик.

Существует ряд рекомендаций, которые помогут 1 января проснуться со свежей кожей и нормальным цветом лица. В первую очередь, врач советует не голодать перед новогодним застольем. Нужно питаться в течение дня небольшими порциями. В любом случае каждый человек индивидуален, поэтому перед потреблением алкоголя следует проконсультироваться у специалистов.

Так какой алкоголь наименее вреден?

«Из напитков пусть это будет сухое шампанское брют или хорошее сухое вино. Процент содержания сахара в этих напитках минимальный и калорийность небольшая. Если вы решили пить крепкие напитки, то не смешивайте их с газированной сладкой водой, так как пузырьки газа способствуют быстрому всасыванию алкоголя и высока вероятность уснуть раньше боя новогодних курантов»,

— советует медик.

Не стоит игнорировать рекомендации врачей об отказе от газированных напитков, в состав которых входит сахар в большом количестве. Его чрезмерное потребление грозит человеку воспалительными процессами, диабетом, атеросклерозом и другими серьезными заболеваниями.

Здоровый организм — это прежде всего контроль. Контроль над собой и своими привычками. Безмерное потребление алкоголя и пищи — это лишь мимолетные эндорфины. Гораздо важнее — хорошее самочувствие и долголетие.