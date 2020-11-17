Раскрыт секрет хрустящей жареной картошки 

Шеф-повар из США Дэн Клугер раскрыл секрет приготовления жареной картошки, чтобы она получилась идеально хрустящей.

На создание этого блюда уйдет не более 20 минут. Об этом сообщает издание The Mirror.

В варианте приготовления Клугера нет варки или нагревания масла. Кроме того, повар не тратит время на нарезку, поэтому использует молодой или бэби-картофель.

«Эта техника лучше всего работает с молодой картошкой. Ее тонкая кожица становится хрустящей. Секрет получения хрустящей кожуры — яичные белки»,

— отметил Клугер.

Повар покрывает взбитыми в миске яичными белками целые картофелины. Затем он убирает избыток белка и приправляет картошку любимыми специями. После этого блюдо отправляется в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Если использовать крупную картошку, то время приготовления блюда может немного увеличиться. «Если вы не можете найти молодую картошку, берите самую маленькую, какую найдете, и регулируйте время приготовления в зависимости от этого», — добавил повар.