Чем опасна хурма для здоровья 

С приходом ноября на прилавках магазинов и рынков появляется хурма. «Рамблер» расскажет, чем эта ягода опасна для здоровья.

Врачи утверждают, что хурма очень полезна, поскольку в ней содержится много витаминов и микроэлементов, которые укрепляют иммунитет в сезон вирусных заболеваний.

В состав оранжевого плода входят витамин А, В и С, которые повышают защитные свойства организма. Кроме этого хурма богата калием и магнием, которые укрепляют стенки сосудов и сердечной мышцы. А йод и железо, которые также входят в состав, являются необходимыми элементами для людей, страдающих анемией. Помимо всего прочего, хурма считается мочегонным средством, и поэтому, выводя лишнюю жидкость из тела, она помогает при отеках.

Несмотря на все полезные свойства этой ягоды, она может быть вредна для организма. Например, избыток танинов, которые отвечают за вяжущий эффект, может вызвать запор. А регулярное употребление хурмы в течение нескольких лет приводит к формированию безоаров в желудке — плотных шариков из плохо перевариваемых веществ.

А из-за большого содержания глюкозы и фруктозы с этой ягодой стоит быть острожным людям с лишним весом и диабетикам.