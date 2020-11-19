Что будет, если каждый день есть куркуму 

Ролик рассказывает о куркуме, приправе, которая традиционно используется на Востоке. Наши хозяйки познакомились с куркумой относительно недавно, лишь полвека назад она начала становится популярной. Между тем, о полезный свойствах приправы знали ещё с древности: она обладает противовоспалительными качествами, и это многократно доказано учёными. А что же произойдёт, если вы будете добавлять куркуму почти во все блюда? Ответ узнайте из ролика.