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Секс Беременность Свадьбы

Что будет, если каждый день есть куркуму 

Елена Красовская 1 час назад
Ролик рассказывает о куркуме, приправе, которая традиционно используется на Востоке. Наши хозяйки познакомились с куркумой относительно недавно, лишь полвека назад она начала становится популярной. Между тем, о полезный свойствах приправы знали ещё с древности: она обладает противовоспалительными качествами, и это многократно доказано учёными. А что же произойдёт, если вы будете добавлять куркуму почти во все блюда? Ответ узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказал, что раскрыт секрет хрустящей жареной картошки.
Еда , Видео , Здоровье
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