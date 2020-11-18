Блендер — удобный инструмент, с помощью которого можно измельчить как твердые, так и мягкие продукты. Но если вы кладете в пластиковую чашу горячую еду, то совершаете серьезную ошибку. Мы расскажем, какую именно.

В блендере можно перебить суп или домашний соус до однородности. Однако специалисты настоятельно рекомендуют не заливать в чашу горячую жидкость. Дело в том, что это чревато разрывом крышки, прикрывающей пластиковую чашу. В результате вы не только испортите прибор, но и рискуете получить серьезные ожоги. Если вы избежите такой неприятности, то как минимум повредите лезвия, которые стираются от горячей жидкости. Что же делать в этом случае?

Во-первых, дождитесь остывания продуктов. Во-вторых, вы можете измельчать жидкое без крышки, чтобы предотвратить разрыв крышки. Третий вариант — разбор крышки. Таким образом можно избавиться от серединки, чтобы обеспечить вентиляцию.

В качестве бонуса мы расскажем, как эффективно и быстро очистить чашу блендера от загрязнений. Для этого наполните емкость водой и добавьте каплю моющего средства. Оставьте чашу настаиваться на пару минут. После этого прогоните пенную жидкость на турборежиме, а затем вылейте ее и промойте чистой водой.