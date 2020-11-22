Блюда из картошки, которые сделали ее королевой стола 

Картофель смело называют вторым хлебом, а также любимым овощем россиян, без которого нашу жизнь невозможно представить. До появления картофеля люди ели репу, брюкву и редьку, а когда в страну завезли картошку, а хозяйки отварили ее с укропом, жизни без чудо-овоща больше не существовало. «Рамблер» вспомнил самые распространённые способы приготовления картошки.

Главный плюс картошки в том, что ее можно бесконечно модифицировать. Например, если настроение в ходе варки изменилось, можно превратить вареный картофель в пюре. Главное — добавить в однородную массу молоко, сливочное масло и сыр.

Более пикантной на вкус выходит картошка после запекания, так как в нее можно добавить множество специй и получить золотистую корочку. А еще — никаких лишних усилий. Закинули в противень и оставили на час.

Жареную картошку часто называет блюдом холостяка, однако приготовить ее качественно не так-то просто. Наш совет — жарить лук и грибы отдельно, затем приступать к картошке и добавлять грибы за 5 минут до готовности.

А если вам день заморачиваться, то можно нарезать овощи и мясо крупными кубиками, закинуть в горшочек или другую емкость с плотными стенками и оставить тушиться на несколько часов.

Картошка универсальна для детей и взрослых, только вот взрослые стараются избегать большого количества масла при приготовлении, а дети обожают все вредное. Например, картошку, приготовленную во фритюре.

Специалисты по сложным блюдам, могут приготовить картофельную запеканку или запечь картофель с грибами под сырной шапкой. Оба блюда хороши тем, что есть их можно неделями и картошка в таком виде не теряет свой вкус на второй день.

А если вы прошли все пути картофельного мастера, то пора приниматься за пироги.