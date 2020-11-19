Дешевую и дорогую водку сравнили специалисты

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Специалисты из Роскачества провели повторное исследование водки нескольких торговых марок из разных ценовых сегментов. В прошлый раз исследование проводилось в 2017 году.

"Закупочная стоимость исследованных образцов составила от 200 до 1554 рублей за бутылку 0,5 литра",

— говорится в сообщении.

В тестировании участвовали образцы брендов "Байкал", "Чистые росы", Gallant, Stolichnaya, Tundra, "Архангельская", "Белая березка", "Белое золото", "Гжелка", "Зубровка", "Калашников" и другие. Полный перечень опубликован на официальном сайте Роскачества.

Оказалось, что вся продукция соответствует требованиям 171-ФЗ и является безопасной.

"Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола; содержание токсичных веществ и метанола (метилового спирта) ниже установленного уровня; крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному на маркировке",

— пояснили эксперты. Также они сделали вывод, что качество продукции напрямую не зависит от установленной цены.