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Развеян миф о «правиле пяти секунд» 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Развеян миф о «правиле пяти секунд»
Фото: depositphotos.com
Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал правду о "правиле пяти секунд", согласно которому еду, упавшую на пол, можно есть, если поднять ее в течение пяти секунд. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва".
Он рассказал, что "правило пяти секунд" не работает в некоторых случаях. Еду с пола можно есть, если он был чистый или убран недавно. Все зависит от количества бактерий на поверхности.

«Пол может быть гораздо чище, чем у кого-то стол даже. Там бутерброд может пролежать час и ничего ему не будет», — отметил Акинфиев.

Он рассказал, что, если съесть еду с грязного пола, то можно получить пищевое отравление.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт назвала оптимальную дозу вина в день.
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Еда , Радиостанция "Говорит Москва"
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