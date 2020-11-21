Развеян миф о «правиле пяти секунд» 

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал правду о "правиле пяти секунд", согласно которому еду, упавшую на пол, можно есть, если поднять ее в течение пяти секунд. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва".

Он рассказал, что "правило пяти секунд" не работает в некоторых случаях. Еду с пола можно есть, если он был чистый или убран недавно. Все зависит от количества бактерий на поверхности.

«Пол может быть гораздо чище, чем у кого-то стол даже. Там бутерброд может пролежать час и ничего ему не будет», — отметил Акинфиев.

Он рассказал, что, если съесть еду с грязного пола, то можно получить пищевое отравление.