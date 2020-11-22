Пять причин есть сало на завтрак 

Несмотря на высокую калорийность, сало — очень полезный продукт. Главное, употреблять его в умеренном количестве — взрослому достаточно всего 10-30 граммов в сутки, причем лучше есть его в утреннее время. «Рамблер» расскажет, почему же так полезно есть сало на завтрак.

Сало защищает от образования бляшек на сосудах

В сале содержатся жирорастворимые витамины А, D и Е, ненасыщенные жирные кислоты и лецитин. Взаимодействуя, эти полезные вещества способствуют очищению сосудов от холестериновых бляшек.

Сало стимулирует выработку желчи

Диетологи советуют употреблять этот продукт именно утром, и вот почему: сало стимулирует выработку желчи, тем самым способствуя нормальному пищеварению. У вас не будет проблем с запорами, если вы регулярно будете съедать на завтрак кусочек сала! Только помните, что его надо сочетать с другими продуктами, например, с овощами, и ни в коем случае не есть на завтрак только сало.

Сало укрепляет сердечную мышцу

В нем содержится уникальное вещество — ненасыщенная арахидоновая кислота, которая способствует укреплению стенок сосудов, обеспечивает нормальную работу сердечной мышцы. Помимо этого, в состав сала входит селен, этот микроэлемент выполняет защитную функцию: является антиокислителем и защищает сосуды от повреждений.

Сало стимулирует умственную деятельность

Не можете сконцентрироваться? Съешьте кусочек сала! Лецитин, входящий в его состав, полезен для сосудов головного мозга. Недавние исследования канадских ученых выявили, что этот продукт способствует повышению интеллектуальной деятельности.

Сало повышает иммунитет

Сало содержит «полезный» холестерин и жиры, которые принимают активное участие в развитии клеточных мембран, необходимых для построения иммунитета. Съедая кусочек сала каждый день, вы будете меньше болеть.