Назван лучший кефир России 

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кефира и выявил наиболее качественные товары.

Сотрудники проверяли кефир с массовой долей жира 2,5 процента популярных брендов: «Простоквашино», «Чабан», «Свежее завтра», «Большая кружка», «Рузский» и «Сарафаново». Об этом сообщает «Лента.ру».

Проверка доказала, что в кефире торговых марок «Свежее завтра» и «Большая кружка» дрожжей существенно меньше, чем полагается.

В детском кефире «Сарафаново» их практически нет, а в кефире «Рузский», наоборот, содержание дрожжей более чем в 4 раза превышает допустимое именно для детского кефира.

По итогам исследования, только два кефира «Простоквашино» и «Чабан» признаны качественными и рекомендованы к покупке.