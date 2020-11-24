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Назван лучший кефир России 

Даня Виттиг 4 часа назад
Назван лучший кефир России
Фото: depositphotos
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кефира и выявил наиболее качественные товары.
Сотрудники проверяли кефир с массовой долей жира 2,5 процента популярных брендов: «Простоквашино», «Чабан», «Свежее завтра», «Большая кружка», «Рузский» и «Сарафаново». Об этом сообщает «Лента.ру».
Проверка доказала, что в кефире торговых марок «Свежее завтра» и «Большая кружка» дрожжей существенно меньше, чем полагается.
В детском кефире «Сарафаново» их практически нет, а в кефире «Рузский», наоборот, содержание дрожжей более чем в 4 раза превышает допустимое именно для детского кефира.
По итогам исследования, только два кефира «Простоквашино» и «Чабан» признаны качественными и рекомендованы к покупке.
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