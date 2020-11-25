Названы лучшие ночные перекусы для худеющих 

Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала лучшие ночные и вечерние перекусы для худеющих. Ее рекомендации приводит агентство «Москва»

По ее словам, желающим похудеть людям необязательно ограничивать себя в еде после 18:00. «От голодных вечерних мук могут спасти небольшая горсть орехов — миндаль или фисташки (около 30 граммов), стакан кефира или чашка натурального йогурта, киви (две-три штуки), горстка тыквенных семечек», — подчеркнула Пугачева.

В список разрешенных продуктов для ночного перекуса также вошли вишня, клубника, вареные яйца, отварное куриное мясо, каша из цельных злаков и смузи из нежирного молока с ягодами или ананасом.

«А чашка теплого травяного чая отлично дополнит позднюю трапезу», — добавила диетолог.

Она предупредила, что последний прием пищи должен быть не позднее, чем за час-полтора до отхода ко сну. При этом идеальный вечерний перекус содержит не более 200 калорий.

Пугачева не рекомендует есть перед сном острые, жирные и соленые блюда, а также продукты, содержащие алкоголь, кофеин и сахар. Такая пища может привести к срыву и перееданию, пояснила врач.