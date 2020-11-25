Что нужно начать есть после 50 лет 

С возрастом приходится больше времени уделять питанию, ведь правильная еда способна сделать нас более здоровыми и активными. «Рамблер» расскажет о продуктах, которые стоит есть, если вы уже приблизились к возрасту 50+.

Свекла

Вещества, которые содержатся в этом корнеплоде, способны понизить артериальное давление и расширить сосуды. Свекла также положительно влияет на работу мозга, здоровье сердца и энергию.

Яйца

Этот продукт полезен в любом возрасте, но после 50 лет употребление яиц помогает защитить здоровье мозга и сохранить когнитивные функции. Кроме этого, яйца — источник белка, необходимого для поддержания мышечной массы.

Семена подсолнечника

Оказывается, бабушки на лавочках грызут семечки не просто так. Дело в том, что этот продукт помогает сохранить молодость и красоту кожи. В семенах подсолнечника много витамина Е и С, которые помогают бороться со свободными радикалами, главной причиной старения.

Помидоры

В помидорах содержится много ликопина. Этот природный антиоксидант способен защищать кожу от повреждений и преждевременных морщин.

Орехи пекан

Съедая ежедневно несколько орехов пекан, можно существенно снизить риск развития болезней сердце. Все это благодаря насыщенным жирам, растительным стеролам и особым антиоксидантам флавонидам.