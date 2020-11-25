Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Что нужно начать есть после 50 лет 

Мария Грибова 11 минут назад
Что нужно начать есть после 50 лет
Фото: depositphotos.com
С возрастом приходится больше времени уделять питанию, ведь правильная еда способна сделать нас более здоровыми и активными. «Рамблер» расскажет о продуктах, которые стоит есть, если вы уже приблизились к возрасту 50+.

Свекла

Вещества, которые содержатся в этом корнеплоде, способны понизить артериальное давление и расширить сосуды. Свекла также положительно влияет на работу мозга, здоровье сердца и энергию.

Яйца

Этот продукт полезен в любом возрасте, но после 50 лет употребление яиц помогает защитить здоровье мозга и сохранить когнитивные функции. Кроме этого, яйца — источник белка, необходимого для поддержания мышечной массы.

Семена подсолнечника

Оказывается, бабушки на лавочках грызут семечки не просто так. Дело в том, что этот продукт помогает сохранить молодость и красоту кожи. В семенах подсолнечника много витамина Е и С, которые помогают бороться со свободными радикалами, главной причиной старения.

Помидоры

В помидорах содержится много ликопина. Этот природный антиоксидант способен защищать кожу от повреждений и преждевременных морщин.

Орехи пекан

Съедая ежедневно несколько орехов пекан, можно существенно снизить риск развития болезней сердце. Все это благодаря насыщенным жирам, растительным стеролам и особым антиоксидантам флавонидам.
Видео дня. 61-летняя хорватка узнала секрет вечной молодости
Женский форум 1
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение