Британский врач Гита Мейкер-Кларк перечислила продукты, помогающие защитить организм от заражения коронавирусом, пишет Daily Express

"Для защиты от распространения вируса нужно обязательно носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Но сейчас нам необходима сильнейшая иммунная система, которую мы можем построить",

— рассказала врач.

Мейкер-Кларк призвала есть больше свежих фруктов и овощей и снизить потребление сахара. Для защиты иммунитета врач порекомендовала есть больше продуктов, богатых витамином C, — брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, цитрусовые.

"Витамины работают "командой". Иммунная система требует комплекс витаминов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен",

— пояснила собеседница газеты.

Для восполнения потребности витамина A врач призвала есть зеленые овощи, морковь, дыню канталупу, тыкву и сладкий картофель. Чтобы организм получил больше витамина E, врач призвала есть орехи и шпинат, а также употреблять подсолнечное масло.

Она отметила, что витамин D содержится в небольшом количестве продуктов, и призвала восполнять его запасы с помощью БАДов. Это нужно делать в период с октября по март, когда особенно не хватает солнечного света.

Другие перечисленные микроэлементы содержатся в перечисленных выше продуктах, и употребление их в пищу позволит покрыть эту потребность.