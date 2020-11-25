Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Названы продукты, помогающие защититься от коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 51 минуту назад
Британский врач Гита Мейкер-Кларк перечислила продукты, помогающие защитить организм от заражения коронавирусом, пишет Daily Express.

"Для защиты от распространения вируса нужно обязательно носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Но сейчас нам необходима сильнейшая иммунная система, которую мы можем построить",

— рассказала врач.
Мейкер-Кларк призвала есть больше свежих фруктов и овощей и снизить потребление сахара. Для защиты иммунитета врач порекомендовала есть больше продуктов, богатых витамином C, — брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, цитрусовые.

"Витамины работают "командой". Иммунная система требует комплекс витаминов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен",

— пояснила собеседница газеты.
Для восполнения потребности витамина A врач призвала есть зеленые овощи, морковь, дыню канталупу, тыкву и сладкий картофель. Чтобы организм получил больше витамина E, врач призвала есть орехи и шпинат, а также употреблять подсолнечное масло.
Она отметила, что витамин D содержится в небольшом количестве продуктов, и призвала восполнять его запасы с помощью БАДов. Это нужно делать в период с октября по март, когда особенно не хватает солнечного света.
Другие перечисленные микроэлементы содержатся в перечисленных выше продуктах, и употребление их в пищу позволит покрыть эту потребность.
Видео дня. 61-летняя хорватка узнала секрет вечной молодости
Последние новости
Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера Назван самый ранний признак COVID-19, который легко пропустить Назван самый ранний признак COVID-19, который легко пропустить
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение