Эксперт рассказал, как выбрать оливковое масло

"Качественное оливковое масло богато антиоксидантами — полифенолами, которые помогает укрепить систему защиты организма. Я не врач, но я уверен, что все научные исследования в мире говорят, что масло прямого отжима класса extra-virgin улучшает иммунитет. Но не все виды оливкового масла имеют достаточное количество полифенолов, которые имеют решающее значения для здоровья. Богатое ими масло можно определить на вкус и на запах", — заявил Ди Нойя.
"В нашей школе мы обучаем не только потребителей, но и профессионалов, которые затем могут работать у производителей. Масло с полифенолами обладает растительными ароматами: в нем есть запах скошенной травы, миндаля или томатов, а на вкус оно будет немного горьким и пряным", — отметил эксперт.
"Хороший продукт может быть и зеленым, и желтым". Важнее, чтобы бутылка была сделана из темного стекла — "масло боится света", отметил он.
"Главные враги масла — тепло, кислород и свет. Они снижают уровень антиоксидантов и, таким образом, пользу для организма", — сказал Ди Нойя.
"Горьковатое масло, например, сочетается с мясом — его сладковатость компенсирует горчинку масла. Для салата подойдут более легкие сорта. Нам нужно научиться подбирать масло так же, как мы поступаем с красным или белым вином: пасте и стейку подойдет масло с насыщенным вкусом, к овощам и рыбе лучше подать масло с растительными нотами", — сказал глава ассоциации Unaprol.
"Коронавирус убивает закупки ресторанов, которые обычно берут масло высокого качества. К счастью, несмотря на остановку ресторанной отрасли, мы видим высокие продажи напрямую у производителей со стороны обычных потребителей. Предприятия в этом плане приспособились к торговле онлайн с доставкой на дом", — отметил он.
"Дерево нуждается в уходе специалистов — урожай не может собирать человек, который никогда этого не делал".
"Это, конечно, замедлило процесс, но тот факт, что урожай был поменьше, нам немного помог. Объемы прошлого года создали бы нам больше проблем", — заключил Ди Нойя.