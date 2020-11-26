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Итальянский эксперт рассказал, как выбрать оливковое масло по запаху 

РИА Новости и ещё 8 7 часов назад
Эксперт рассказал, как выбрать оливковое масло
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правильное оливковое масло поможет укрепить иммунитет, а выбрать его можно по запаху, рассказал РИА Новости директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia).
По случаю дня оливкового дерева, который ЮНЕСКО в прошлом году утвердила на 26 ноября, эксперт высказался о роли масла в повышении иммунитета и борьбе с заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией.

"Качественное оливковое масло богато антиоксидантами — полифенолами, которые помогает укрепить систему защиты организма. Я не врач, но я уверен, что все научные исследования в мире говорят, что масло прямого отжима класса extra-virgin улучшает иммунитет. Но не все виды оливкового масла имеют достаточное количество полифенолов, которые имеют решающее значения для здоровья. Богатое ими масло можно определить на вкус и на запах", — заявил Ди Нойя.

Он создал школу дегустаторов оливкового масла, которая готовит своего рода "сомелье" для этого важнейшего в питании продукта.

"В нашей школе мы обучаем не только потребителей, но и профессионалов, которые затем могут работать у производителей. Масло с полифенолами обладает растительными ароматами: в нем есть запах скошенной травы, миндаля или томатов, а на вкус оно будет немного горьким и пряным", — отметил эксперт.

По его словам, для пробы достаточно взять 10 миллилитров масла, которые необходимо налить в небольшой стакан, похожий на кофейную чашку.
При этом, подчеркнул Ди Нойя, ошибкой станет выбирать масло по цвету:

"Хороший продукт может быть и зеленым, и желтым". Важнее, чтобы бутылка была сделана из темного стекла — "масло боится света", отметил он.

"Главные враги масла — тепло, кислород и свет. Они снижают уровень антиоксидантов и, таким образом, пользу для организма", — сказал Ди Нойя.

По его словам, разные виды масла нужно подбирать под определенную еду.

"Горьковатое масло, например, сочетается с мясом — его сладковатость компенсирует горчинку масла. Для салата подойдут более легкие сорта. Нам нужно научиться подбирать масло так же, как мы поступаем с красным или белым вином: пасте и стейку подойдет масло с насыщенным вкусом, к овощам и рыбе лучше подать масло с растительными нотами", — сказал глава ассоциации Unaprol.

Говоря о последнем урожае, он рассказал, что в Италии оливок собрано на 30% меньше, чем в прошлом году. Причиной падения производства стала засушливая погода. "С другой стороны, качество продукта оказалось прекрасным из-за того же отсутствия дождей — например, не было вредных насекомых", — отметил Ди Нойя.
Он добавил, что пандемия COVID-19 отразилась и на индустрии оливок.

"Коронавирус убивает закупки ресторанов, которые обычно берут масло высокого качества. К счастью, несмотря на остановку ресторанной отрасли, мы видим высокие продажи напрямую у производителей со стороны обычных потребителей. Предприятия в этом плане приспособились к торговле онлайн с доставкой на дом", — отметил он.

Эксперт добавил, что случаи заболевания коронавирусом могут пагубно сказаться на сборе и выращивании оливок:

"Дерево нуждается в уходе специалистов — урожай не может собирать человек, который никогда этого не делал".

Фермерам, по его словам, пришлось организовать работу так, чтобы избежать скоплений людей на плантациях и на производстве.

"Это, конечно, замедлило процесс, но тот факт, что урожай был поменьше, нам немного помог. Объемы прошлого года создали бы нам больше проблем", — заключил Ди Нойя.

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