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Россиянам назвали лучший алкоголь для Нового года 

Lenta.ru 9 часов назад
Россиянам назвали лучший алкоголь для Нового года
Фото: Lenta.ru
Эксперты назвали лучший алкогольный напиток для встречи Нового года. Высказанное на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» мнение передает РИА Новости.

«Наверное, на вкус и цвет товарища нет, но единственное, что я могу порекомендовать — это отечественное шампанское к новогоднему столу», — заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут, в свою очередь, отметила, что в российских магазинах представлены качественные розовые игристые вина, которые пользуются большим спросом.
В то же время председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев посоветовал россиянам отдавать предпочтение шампанскому без сахара Brut или Brut Zero. По словам специалиста, сухое вино — «более здоровое для потребителя», поскольку сахар обычно добавляется в напиток, чтобы сгладить его недостатки.
Он также пояснил, что российские производители имеют право называть свое игристое вино шампанским, если это слово на этикетке написано на кириллице.
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