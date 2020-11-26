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Россиянам назвали лучший алкоголь для Нового года 

Даня Виттиг 8 часов назад
Россиянам назвали лучший алкоголь для Нового года
Фото: depositphotos.com
Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал, какой алкогольный напиток лучше всего подходит для встречи Нового года. Его слова передает РИА Новости.

«Наверное, на вкус и цвет товарища нет, но единственное, что я могу порекомендовать — это отечественное шампанское к новогоднему столу».

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут, в свою очередь, отметила, что в российских магазинах представлены качественные розовые игристые вина, которые пользуются спросом.
В то же время председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев посоветовал россиянам отдать предпочтение шампанскому без сахара.
Специалисты сошлись во мнении, что сухое вино — «более здоровое для потребителя», поскольку сахар обычно сглаживает недостатки напитка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые научились определять будущих алкоголиков.
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