В бургере McDonald’s увидели оскорбление народа

Международную сеть быстрого питания McDonald’s обвинили в культурной апроприации из-за блюда с ямайской приправой. Об этом сообщает Daily Mail.

Новый бургер с «ямайской курицей» из рождественского меню вызвал неоднозначную реакцию среди потребителей. Главным компонентом национального блюда является приправа джерк, изобретенная коренными племенами Ямайки Таино и Маронов (потомки африканцев, которые были порабощены на Карибских островах).

Основными ингредиентами пряности являются душистый перец, хлопья чили, имбирь, соль, коричневый сахар, чеснок, тимьян, гвоздика, мускатный орех и корица.

Юзеры увидели оскорбление целого народа в новом блюде. По их мнению, ресторан в доминантной манере присвоил себе элемент культуры притесняемого народа.

«Они не уважают культуру», «Кто одобрил этот бургер?», «Как человек карибского происхождения могу заявить, что в нем нет ничего общего с нашим национальным блюдом», «Это абсолютное неуважение к меньшинствам», «Сэндвич с национальной „ямайской курицей“, но на Ямайке нет ни одного "Макдоналдса"», — высказывались они.

Однако другие встали на сторону сети быстрого питания и начали защищать ее в комментариях под публикацией.

«Я ямаец, и я нисколько не оскорблен. Здесь не на что обижаться!», «Значит, мы можем есть только ту пищу, которая относится к нашей собственной культуре? Тогда только британцы могут есть тост из говядины и йоркширский пудинг. Я готовлю итальянскую, индийскую, турецкую, китайскую еду дома. И что они собираются с этим делать? И что дальше, продовольственная полиция? Это настолько глупо, что не поддается объяснению», «Что за чушь… Я уже устала от всей этой ерунды», — писали пользователи.

Ранее в ноябре McDonald’s объявил о разработке собственного заменителя мяса на растительной основе. Содержащий веганские котлеты бургер получит название McPlant («Макплант»). Компания не указала, в каких именно странах собирается готовить новинку, отметив, что это зависит от потребительского спроса.