Как определить свежесть яиц и не отравиться 

Большинство россиян используют яйца на постоянной основе: кто-то ест их на завтрак, кто-то перекусывает ими или добавляет в соусы. "Рамблер" делится простым способом, как быстро проверить свежесть яиц.

Иногда люди уезжают в отпуск, а яйца в холодильнике остаются и совсем не ясно, можно ли их есть. Иногда яйца привозят родственники из деревни и вы не знаете наверняка, сколько они хранились. А порой внешний вид уже разбитого яйца может смутить при приготовлении. Все эти моменты могут озадачить вас вопросом о свежести продукта.

К сожалению, в магазине свежесть яиц проверить практически невозможно, однако очень важно отслеживать целостность скорлупы. Сквозь трещины в яйцо могут попасть бактерии, которые сделают продукт опасным.

Один из самых популярных домашних способов — это определение свежести яиц в воде. Достаточно погрузить яйцо в емкость с холодной подсоленной водой и наблюдать за результатом: