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Как определить свежесть яиц и не отравиться 

Даня Виттиг 5 часов назад
Большинство россиян используют яйца на постоянной основе: кто-то ест их на завтрак, кто-то перекусывает ими или добавляет в соусы. "Рамблер" делится простым способом, как быстро проверить свежесть яиц.
Иногда люди уезжают в отпуск, а яйца в холодильнике остаются и совсем не ясно, можно ли их есть. Иногда яйца привозят родственники из деревни и вы не знаете наверняка, сколько они хранились. А порой внешний вид уже разбитого яйца может смутить при приготовлении. Все эти моменты могут озадачить вас вопросом о свежести продукта.
К сожалению, в магазине свежесть яиц проверить практически невозможно, однако очень важно отслеживать целостность скорлупы. Сквозь трещины в яйцо могут попасть бактерии, которые сделают продукт опасным.
Один из самых популярных домашних способов — это определение свежести яиц в воде. Достаточно погрузить яйцо в емкость с холодной подсоленной водой и наблюдать за результатом:
  • Если яйцо лежит на дне на боку — это свежий продукт, который может храниться до месяца.
  • Яйцо лежит под углом, значит ему от недели до трех. Такие яйца необходимо употребить первыми.
  • Яйца, которые поднялись на 2/3 поверхности можно съесть вкрутую при отсутствии неприятного запаха после чистки.
  • Плавающие на поверхности яйца необходимо утилизировать, так как они испорчены.
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