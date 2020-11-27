Что приготовить из скисшего молока 

Зачастую, если в холодильнике что-то портится, то рука современного человека так и тянется выбросить продукт. Избалованные свежими товарами в магазине, мы забываем о том, как можно использовать продукты по-новому. "Рамблер" напомнит три способа, что можно сделать со скисшим молоком.

Соус

Промойте наполнители для будущего соуса. Комбинации могут быть разными: например, огурец с укропом или петрушка, базилик и лайм. Вы также можете добавить к зелени немного мяты и цедры лайма, чтобы получить интересное сочетание.

Далее зелень необходимо мелко нашинковать, смешать сливки с молоком, если оно успело загустеть, добавить специи по вкусу и охладить.

Такой соус можно подавать к оладьям из кабачков, рыбе и картошке, а также заправлять салаты.

Воздушные блины

Отличное, легкое и быстрое решение к завтраку. Блины, приготовленные на скисшем молоке, получаются нежными и воздушными.

Кислое молоко аккуратно влить в емкость, смешать сахар, соль и разрыхлитель, а затем все тщательно перемешать. Далее ввести в получившуюся массу яйца и взбить до пенки.

Далее в массу вводим немного кипятка, оливковое масло и муку. Все перемешать до состояния жидкого теста и оставить его на 20 минут при комнатной температуре, тогда масса приобретет необходимую воздушность.

Перед жаркой сковороду необходимо нагреть сковороду и смазать сливочным маслом.

Домашний сыр

Не каждая хозяйка знает, что из кислого молока получается отличный творожный сыр, который можно использовать для приготовления роллов или просто есть с хлебом.

Для начала яйца нужно взбить в миске, к получившейся массе добавить соль и снова тщательно перемешать.

Затем кислое молоко влить в кастрюлю, добавить к молоку яйца, перемешанные с солью и начать нагрев. Главное не кипятить массу, а дать ей равномерно нагреться, затем оставить на двадцать минут, чтобы сыворотка отделилась от творожистых хлопьев.

Когда сыворотка отделилась, сыр необходимо отделить от лишней жидкости путем процеживания через марлю. Готовую массу перекладываем в тарелку и накрывает прессом.

Под прессом масса сформируется в форму в течение суток. Затем ее необходимо переложить в соленую воду на два часа. Когда сыр просолится, его можно употреблять.