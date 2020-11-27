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Россиян предупредили об опасности употребления консервированного тунца 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиян предупредили об опасности консервов из тунца
Фото: depositphotos.com
Консервы из тунца при частом употреблении опасны для здоровья, такой продукт желательно есть не чаще одного-двух раз в месяц. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил основатель рыбной лавки «Капитан Селедкин» Олег Гугунава.
По его словам, в мясе взрослых особей морской рыбы в больших концентрациях накапливаются ртуть, тяжелые металлы и их соли. «Все рыбы крупные, которые живут не первый год или даже не первый десяток лет, имеют в составе такие неприятные вещи», — сказал он.
Предприниматель отметил, что ежедневное потребление консервированного тунца нанесет непоправимый вред организму, но если речь идет о паре порций в месяц, то это будет полезным. При этом желательно отдавать предпочтение рыбе иностранного, а не российского производства. Причину он не уточнил.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин назвал самые полезные виды рыб. Ими оказались треска, минтай, пикша, камбала, сельдь. В этой северной рыбе много жира, который содержит большое количество омега-3.
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