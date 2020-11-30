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Врач перечислил группы людей, которым нельзя есть яйца 

Вечерняя Москва 13 часов назад
Врач перечислил группы людей, которым нельзя есть яйца
Фото: depositphotos.com
Аллергикам и людям с повышенным холестерином не рекомендуется употреблять яйца в пищу. Об этом заявила врач-диетолог Ольга Кораблева.
Она предупредила, что яйца противопоказаны при проблемах с печенью и желчным пузырем, гастрите, а также при панкреатите.
— Случается, что яйца вызывают рефлюкс: состояние, когда во рту появляется горечь, возникает изжога. То, что находится в желудке, перемещается в пищевод, особенно если после еды вы занимаете лежачее положение. Это единственная причина, по которой яйца не советуют есть на ужин, — цитирует Кораблеву РИА Новости.
Суточная норма яиц, по мнению диетолога, — не больше двух–трех штук. При этом за неделю рекомендуется съедать не больше шести. Кораблева также добавила, что яйца помогают наращивать мышечную массу и укреплять нервную систему.
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Еда , Ольга Кораблева , РИА Новости
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