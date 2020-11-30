Какой продукт снижает уровень холестерина в крови 

Эксперты рассказали, какой компонент снижает уровень плохого холестерина в крови. Речь идет о ячмене. Да, эта скромная крупа заслуживает пристального внимания публики. Мы расскажем, чем полезен этот продукт.

Плохой холестерин ЛПНП представляет собой бляшки, которые налипают внутри артерий и при длительном накоплении могут закупорить просветы и замедлить ток крови. Это чревато недугами сердца и сосудов. По этой причине уровень вредного холестерина нужно поддерживать на минимальном уровне, утверждают врачи. Они указали, что ячмень снижает уровень холестерина в крови на семь процентов.

К таким выводам специалисты пришли на основе четырнадцати исследований с клиническими опытами, которые провели в семи странах мира. Исследования показали, что ячмень оказывает аналогичный эффект, что и овес, который считается самым полезным зерном в мире среди тех, которые оказывают влияние на холестерин.

Доктора утверждают, что ячмень понижает уровень плохого холестерина у людей с высоким уровнем этого вещества, а также он будет полезен и для людей с низким уровнем холестерина. Медики рассказали, что употреблять ячмень можно любым образом, но лучше всего добавлять его в салаты или использовать в качестве гарнира. Ячменем можно заменить рис или пюре, если вы привыкли готовить в роли гарнира их. Помимо этого из ячменя можно приготовить вкусный чай.