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Названа причина сильной тяги к шоколаду 

Анна Арсеньева 9 часов назад
Названа причина сильной тяги к шоколаду
Фото: depositphotos.com
Аллерголог-иммунолог Анатолий Бала рассказал, почему у людей появляется сильная тяга к шоколаду. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".
Врач объяснил, что желание наесться шоколадом может возникать из-за нехватки в организме определенных веществ, которые выступают в роли антидепрессантов. Иногда оно появляется неосознанно. Человек хочет шоколад, чтобы увеличить мозговую активность, так как в продукте содержится кофеин.
Кроме того, сильную тягу к сладости вызывает сформировавшаяся пищевая привычка. Зависимость от шоколада подобна той, что испытывают люди при регулярном употреблении кофе и чая.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, кому нельзя есть яйца.
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Еда , Комсомольская правда
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