Названа причина сильной тяги к шоколаду 

Аллерголог-иммунолог Анатолий Бала рассказал, почему у людей появляется сильная тяга к шоколаду. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".

Врач объяснил, что желание наесться шоколадом может возникать из-за нехватки в организме определенных веществ, которые выступают в роли антидепрессантов. Иногда оно появляется неосознанно. Человек хочет шоколад, чтобы увеличить мозговую активность, так как в продукте содержится кофеин.

Кроме того, сильную тягу к сладости вызывает сформировавшаяся пищевая привычка. Зависимость от шоколада подобна той, что испытывают люди при регулярном употреблении кофе и чая.