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Назван лучший хек России 

Даня Виттиг 6 часов назад
Назван лучший хек России
Фото: depositphotos.com
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование мороженного хека и выявил самые качественные продукты В тестировании приняли участие марки «Магуро», «Индиго», «Дары моря», «Вкусвилл» и «Aro». Об этм сообщает Лента.ру.
В ходе проверки выяснилось, что продуктами мапкм «Дары моря» можно травиться. В них обнаружены листерии — опасный микроорганизм. Этот образец отправили в черный список, а остальные рекомендовали к покупке.
При выборе замороженной рыбы эксперты рекомендовали обращать внимание на ее внешний вид и количество ледяной глазури.

«Глазурь должна быть прозрачной и достаточно тонкой. Массивная наледь, покрытая снежным слоем, должна вас насторожить, как и кровоподтеки на самой тушке. Еще один критерий выбора — оценка внешнего вида тушки. Ее форма не должна быть деформированной, на тушке не должно быть повреждений», — посоветовала ведущий специалист экспертного центра Анна Плахотник.

Ранее "Рамблер" сообщал о лучших рыбных консервах.
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