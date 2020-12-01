Назван лучший хек России 

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование мороженного хека и выявил самые качественные продукты В тестировании приняли участие марки «Магуро», «Индиго», «Дары моря», «Вкусвилл» и «Aro». Об этм сообщает Лента.ру.

В ходе проверки выяснилось, что продуктами мапкм «Дары моря» можно травиться. В них обнаружены листерии — опасный микроорганизм. Этот образец отправили в черный список, а остальные рекомендовали к покупке.

При выборе замороженной рыбы эксперты рекомендовали обращать внимание на ее внешний вид и количество ледяной глазури.