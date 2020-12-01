Что можно приготовить из остатков овощей и фруктов 

Движение за экологию порой еще и семейный бюджет экономит.

Как часто вы выбрасываете мусор — каждый вечер или раз в два дня? Большинство из него — это пластик, который в нашей стране пока не принято перерабатывать в промышленных масшатабах. Но есть среди него и органика — то, что вы могли бы использовать в дело, как это делали наши бабушки. Они то толкли яичную скорлупу для удобрения почвы, то на очистках картофеля делали настойки — что только не придумывали! В этом материале WomanHit расскажет о нетривиальных способах использовать остатки продуктов:

Почему это стоит делать?

«Пучок салата, попадая на полигон, может там разлагаться и гнить до 25 лет», — говорит эко-блогер Елена Володина в одном из своих видео. Все те продукты, которые вроде бы произведены самой природой, все равно наносят вред экологии и стимулируют изменения в среде, где мы живем. Плюс на те продукты, которые вы используете неразумно, тратятся лишние деньги из семейного бюджета, а их грамотнее вложить в образование или даже покупку новой техники.

Чипсы из картофельной кожуры

Для приготовления подойдет любой картофель — важно его тщательно промыть с щеткой, чтобы не осталось песка и любых других загрязнений на кожуре. Можно чистить как угодно — кусками или тонкими лентами. После нужно поместить кожуру в воду, а через время ее слить. Возьмите противень и застелите его пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 180 градусов, режим с конвекцией. В миску с картофельными очистками залейте немного оливкового или подсолнечного масла, добавьте перец, соль и любые приправы по вкусу. Разложите очистки ровным слоем на противень, поместите в духовку на 10 минут. Готово!

Цукаты из апельсиновой корки

Выбрасывать цитрусовые корки ни в коем случае не нужно. Просто используйте острую и слегка горьковатую апельсиновую корку для ароматизации тортов и десертов или добавляйте их, чтобы придать кислинку домашним коктейлям.

Вы также можете сделать засахаренные апельсиновые корки. Все, что вам нужно — это поместить полоски апельсиновой цедры в кастрюлю, наполненную водой, и довести ее до кипения. Теперь слейте воду с кожуры. В небольшой кастрюле смешайте сахар и воду и доведите до кипения, пока она не станет липкой. Добавьте кожуру и готовьте не менее 45 минут, пока кожура не станет полупрозрачной. Слейте лишнее количество сиропа с кожуры и отставьте их, чтобы они остыли. Храните их в герметичном контейнере и ешьте, когда захотите. Аналогичный процесс можно проделать и с лимонной цедрой.

Чай из яблочной кожуры

Яблочную кожуру можно использовать для приготовления яблочного джема или желе. Кроме того, вы когда-нибудь думали добавить в чай ​​яблочную кожуру? Это правда вкусно и добавляет напитку чуть кислинки. Вы также можете отварить кожуру с зеленым или черным чаем, чтобы усилить аромат.

Итак, если вы хотите приготовить собственный чай из кожуры яблок в домашних условиях, все, что вам нужно сделать, — это добавить кожуру яблока как минимум в два стакана воды и довести до кипения, пока вода не заберет все полезные свойства кожуры. Удалите кожуру из воды. Вы можете добавить в него порошок корицы, кардамона или гвоздики, а вместе с ними добавить мед и лимон для усиления вкуса. Мягкий вкус специй вместе с фруктовым ароматом делает горячий напиток очень успокаивающим.

Оладьи из очисток моркови

Перед очисткой тщательно промойте морковь с щеткой, чтобы убрать песок. А из очисток сделайте вкуснейшие оладьи. Все, что вам нужно, — это смешать муку, немного специй и взбитое яйцо. Добавьте кожуру моркови в смесь и обжарьте во фритюре, чтобы получились хрустящие оладьи, которыми можно наслаждаться с вечерней чашкой чая или кофе.

Специи из лимонных корок

Цедру лимона можно использовать для приготовления пикантных приправ. Возьмите кожуру и соскребите в миску, добавьте черный перец и хорошо перемешайте. Теперь разложите ее на противне и запекайте при самой низкой температуре. Идея состоит в том, чтобы высушить цедру. После запекания измельчите ее и добавьте немного соли. Вы также можете добавить другие сушеные травы и специи, если хотите, и ваша приправа будет готова. Добавляйте ее в супы, бульоны, рагу или в любое блюдо — например, карри — чтобы усилить аромат.