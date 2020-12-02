Знаменитый американский повар и звезда кулинарного шоу Iron Chef Джеффри Закарян (Geoffrey Zakarian) раскрыл секрет приготовления идеальных вареных яиц. Об этом пишет сайт Yahoo Life.

По словам Закаряна, воду для варки необходимо довести до кипения, а затем снять с огня. Только после этого яйца следует аккуратно погрузить в кастрюлю при помощи большой ложки. Когда все готово, кастрюлю следует поставить на огонь.

Яйца должны вариться ровно 12 минут. Затем их нужно переложить в холодную воду. Повар утверждает, что с яиц, приготовленных по его методу, проще снимать скорлупу, а на их желтках отсутствуют «отвратительные зеленые кольца».

Закарян рекомендует подавать вареные яйца на тостах с тапенадой — густым соусом из анчоусов, петрушки, каперсов, оливок и рубленого чеснока.