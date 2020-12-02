Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Названо лучшее сливочное масло 

Lenta.ru и ещё 8 5 часов назад
Названо лучшее сливочное масло
Фото: Елена Горбачева / «Коммерсантъ»
Эксперты Роскачества провели исследование сливочного масла, которое продается в российских супермаркетах, и назвали лучшие бренды. Об этом говорится в результатах проверки, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».
В общей сложности специалисты проверили сливочное масло жирностью 82,5 процента семи торговых марок: «Избенка», «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко» и «Село Зеленое». Эксперты установили, что все проверенные образцы изготовлены без добавления растительных жиров, консервантов или красителей. Масло приготовлено из свежих пастеризованных сливок.
Лучшими были признаны продукты марок «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Рузское молоко», «Село Зеленое». В масле бренда «Избенка» эксперты обнаружили превышение по содержанию дрожжей и плесеней. Их наличие может быть связано с санитарными условиями на производстве, нарушением режима хранения, транспортировки и реализации товара.
В 2016 и 2018 годах исследованные образцы уже проходили проверку. Тогда у масла «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса» и «Село Зеленое» нашли нарушения, среди которых эксперты называли слабую термоустойчивость, недостоверность маркировки, а также наличие дрожжей и кишечной палочки.
Видео дня. Звезды, которые, возможно, все еще живы
Последние новости
Первый регион России сделал 31 декабря выходным днем Первый регион России сделал 31 декабря выходным днем В России выявили 25,3 тысячи случаев заражения коронавирусом В России выявили 25,3 тысячи случаев заражения коронавирусом В России установлен новый антирекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19 В России установлен новый антирекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19
Женский форум
Еда , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение