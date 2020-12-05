Консервы, которыми нужно запастись на «черный день»

Консервированные продукты чаще всего запасают на зиму, чтобы сохранить полезные свойства овощей и фруктов в холодное время года. Однако в тяжелые времена люди тоже запасаются крупами и консервами. Для каждого еду на "черный день" можно собирать индивидуально, но есть советы по тому, как составить рацион со всеми необходимыми микроэлементами. Эти продукты можно хранить до истечения срока годности, съедать, а потом закупать новые. Особенно, если ваше финансовое положение не очень стабильное. "Рамблер" рассказывает, какие продукты нужно отложить на крайний случай.

Консервированные овощи

Несмотря на то, что овощи консервируют в рассоле, они не теряют свои полезные свойства. Поэтому, если у вас в рационе не будет хватать клетчатки или углеводов, вы вполне сможете восполнить этот недостаток с помощью засоленных помидоров, огурцов или грибов. Отдельное внимание нужно уделить людям, у которых есть проблемы ЖКТ — им такие продукты не подойдут, поэтому можно замораживать овощи, а после подвергать их термической обработке.

Тушенка

Этот продукт был культовым во все времена и может стать отличной палочкой-выручалочкой даже в обычный день. В тушенке много жиров и белка, что поможет составить грамотный рацион на день. С ней можно приготовить как основное блюдо, так и закуски.

Варенье и компоты

Они не только сохраняют полезные свойства фруктов и ягод, но еще и могут стать отличным десертом для людей, которым в трудные времена хочется сладкого. Делайте варенье из любимых продуктов. Вы сможете добавить его к другим продуктам или употреблять самостоятельно. К этому же пункту относятся консервированные овощи в сиропе.

Фасоль

Бобовые — отличный и недорогой источник белков и углеводов. Фасоль можно употреблять в любое время дня. Кроме того, этот продукт можно добавлять в разные блюда, например, в суп и овощное рагу, поэтому из банки фасоли можно извлечь максимум выгоды и пользы.