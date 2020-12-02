Эксперты выбрали лучшее сливочное масло

В общей сложности специалисты изучили сливочное масло жирностью 82,5% семи торговых марок: "Избенка", "Из Вологды", "Коровка из Кореновки", "Простоквашино", "Радость вкуса", "Рузское молоко" и "Село Зеленое". Эксперты выяснили, что все проверенные образцы изготовлены без добавления растительных жиров, консервантов или красителей. Масло приготовлено из свежих пастеризованных сливок.

Лучшими были признаны продукты марок "Из Вологды", "Коровка из Кореновки", "Простоквашино", "Радость вкуса", "Рузское молоко" и "Село Зеленое". В масле бренда "Избенка" специалисты выявили превышение по содержанию дрожжей и плесеней. Их наличие может быть связано с санитарными условиями на производстве, нарушением режима хранения, транспортировки и реализации товара.