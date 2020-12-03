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Названа лучшая печень трески 

Lenta.ru и ещё 10 8 часов назад
Названа лучшая печень трески
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Эксперты Роскачества проверили консервированную печень трески популярных марок и назвал лучшие. Об этом говорится в исследовании компании. Копия есть в распоряжении «Ленты.ру».
Проверка показала, что лучшей оказалась продукция марок «Ашан», «Вкусные консервы» и Nord Pilgrim». В консервах «Спецзаказ» эксперты выявили видовую подмену: трески там не оказалось, а продукция «Гостово» и «Спецзаказ» не соответствовала ГОСТу по массовой доле поваренной соли. В то же время вся проверенная продукция оказалась безопасной с точки зрения токсичных веществ и тяжелых металлов, которые могут накапливаться в печени. Также эксперты не выявили в консервах и наличие паразитов.
Ранее экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование мороженного хека. В тестировании приняла участие продукция марок «Магуро», «Индиго», «Дары моря», «Вкусвилл» и «Aro». Проверка показала, что одним из образцов можно отравиться: в хеке торговой марки «Дары моря» обнаружены листерии — опасный микроорганизм.
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