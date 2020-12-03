Многие люди не мыслят жизни без современной техники. В частности, без микроволновки. Благодаря этому изобретению, мы всегда можем наслаждаться горячей едой, прилагая при этом минимум усилий.

Однако, есть ряд продуктов, которые эксперты не рекомендуют разогревать в микроволновке. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Кофе

Если вы забыли допить любимый напиток и хотите вновь сделать его горячим, не вздумайте ставить его в микроволновую печь. Это устройство попросту разрушает вкус кофе. На выходе вы получите не ароматный напиток, а горькую и кислую жижу.

Мясо

Некоторые мясные продукты содержат консерванты. Под воздействием электромагнитного излучения они преобразуются в опасные химические соединения. Например, в окисленный липопротеин.

Грибы

Приготовленные грибы запрещается разогревать любым способом. При комнатной температуре эти овощи атакуют различные микроорганизмы, что может спровоцировать как несварение, так и тяжелое отравление.

Густой суп

Спустя какое-то время в микроволновке густой крем-суп начнет "взрываться", и его брызги разлетятся по всей микроволновке. Происходит это потому, что жидкость нагревается неравномерно.

Пицца

Ценители этого итальянского блюда знают, что разогревать пиццу в микроволновой печи — значит, заведомо лишить себя удовольствия. В процессе такого разогрева хрустящая корочка станет сырой и липкой, а сыр твердым.

Перец чили

В перцах чили содержится капсаицин, который в микроволновой печи начинает испаряться. Как только вы откроете микроволновку, кухня наполнится едкими клубами пара.