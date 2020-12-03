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Диетолог объяснила, что нельзя есть перед сном 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Диетолог объяснила, что нельзя есть перед сном
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Елена Кален перечислила то, что нельзя есть женщинам перед сном, если они придерживаются диеты. Видеоролик с советами блогер опубликовала в собственном Instagram-аккаунте.
В первую очередь Кален порекомендовала отказаться в вечернее время от мяса (особенно жареного), а также помидоров, баклажанов, консервированных продуктов, солений, авокадо, острых сыров и сыра с плесенью. Данные продукты могут нанести вред из-за того, что в них содержится вещество под названием тирамин, превращающееся в норадреналин.
Блогер считает, что, съедая перечисленные продукты, женщины могут почувствовать, что находятся в стрессе. В связи с этим некоторые представительницы прекрасного пола могут мучиться бессонницей и неприятным ощущением под утро, будто всю ночь их кто-то преследовал. Как итог, проснувшись с чувством усталости, в течение дня женщины начинают есть больше, что приводит к увеличению веса.
Кроме того, во второй половине дня не стоит есть сельдерей. Несмотря на его полезные свойства при похудении, сельдерей относится к достаточно сильным диуретикам и может вызвать частые ночные походы в уборную. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на процессе сна.
Орехи и жирные продукты станут плохим ночным перекусом, так как они содержат много крахмала и сахара. Подобная пища оказывает большую нагрузку на пищеварительную систему, подчеркнула Кален. Эти продукты могут нарушить качество сна, а также станут препятствием диете.
Пища, насыщенная богатой клетчаткой, также помешает похудеть. Свежие фрукты, ягоды, бобы и грибы, по словам врача, способны забродить и вызвать метеоризм и боли в желудке.
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