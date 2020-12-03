Раскрыт секрет идеально сваренных яиц 

Американский повар и телеведущий Джеффри Закарян поделился хитростью, которую применяет, чтобы сварить идеальные яйца. Об этом пишет Yahoo Life.

Как рассказал повар, воду для варки сначала нужно вскипятить, а затем снять с плиты. И только после этого положить яйца в кастрюлю, лучше сделать это столовой ложкой или половником. После этого кастрюлю следует вновь поставить на огонь и варить в течение 12 минут. После этого — переложить в ледяную воду.

Закарян отметил, что именно так с яиц проще снять скорпулу, а в желтках не найти "отвратительных зеленых колец".