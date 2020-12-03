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Секс Беременность Свадьбы

Раскрыт секрет идеально сваренных яиц 

Стелла Шмель 1 час назад
Раскрыт секрет идеально сваренных яиц
Фото: depositphotos.com
Американский повар и телеведущий Джеффри Закарян поделился хитростью, которую применяет, чтобы сварить идеальные яйца. Об этом пишет Yahoo Life.
Как рассказал повар, воду для варки сначала нужно вскипятить, а затем снять с плиты. И только после этого положить яйца в кастрюлю, лучше сделать это столовой ложкой или половником. После этого кастрюлю следует вновь поставить на огонь и варить в течение 12 минут. После этого — переложить в ледяную воду.
Закарян отметил, что именно так с яиц проще снять скорпулу, а в желтках не найти "отвратительных зеленых колец".
Ранее "Рамблер" писал, что названа лучшая печень трески.
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