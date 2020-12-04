6 калорийных продуктов, которые женщинам нужно есть

Существует ошибочный стереотип о том, что женщинам нужна менее сытная пища, чем мужчинам. Но на самом деле женщинам, как и мужчинам, нужны питательные и калорийные продукты. Мы расскажем, какая пища должна быть в рационе женщин на постоянной основе.

Красное мясо. Анемия чаще всего встречается у женщин, чем у мужчин. Именно поэтому женщинам нужно кушать больше продуктов с железом. В основном им богато красное мясо. Несколько раз в неделю нужно кушать говяжье мясо, телятину и куриные бедрышки. Шашлыки тоже подойдут. А в качестве гарнира можно подавать салаты с зеленью, которые богаты витаминами.

Фасоль. Этот продукт оказывает профилактический эффект в возникновении рака груди. Старайтесь чаще ходить на осмотр к врачу, а также кушайте фасоль. Если верить исследованиям, употребление этого продукта уменьшает вероятность возникновения онкологических процессов груди на тридцать пять процентов.

Грецкие орехи. Они богаты растительными жирами и антиоксидантами, которые полезны для сердца, мозга и сосудов. Употребление этого продукта уменьшает риск возникновения диабета, недугов сердца и сосудов, рака и инсульта.

Тофу. Соевый белок, которым богат этот продукт, снижает уровень холестерина, а также укрепляет кости. В тофу содержатся изофлавоны, которые имеют схожую структуру с женским гормоном эстрогеном, поэтому их обязательно нужно употреблять в пищу представительницам прекрасного пола.

Жирная рыба. Она богата Омега-3 — кислотами, которые улучшают работу мозга и уменьшают воспалительные процессы. Помимо этого рыба уменьшает риски возникновения рака груди и яичников.

Каши и хлеб. Цельнозерновые хлеб и каши богаты нерастворимой клетчаткой, которая сохраняет сытость и предотвращает возникновение переедания. Помимо этого она улучшает метаболизм и налаживает уровень сахара в крови.