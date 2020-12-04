Наступившая зима и первые сугробы напоминают людям о том, что скоро состоится один из самых главных праздников — Новый год. Почти у всех он ассоциируется с пышным застольем, салатами и, конечно же, мандаринами. Чтобы праздник не был испорчен, нужно уметь выбирать эти фрукты под свои потребности. Они могут быть сладкими, водянистыми, кислыми — все зависит от вашего вкуса. "Рамблер" рассказывает, как правильно выбирать мандарины.

Общие правила качества

Пятен на кожуре

Вмятин и мягких участков

Плесени

Трещин на кожуре Вне зависимости от того, хотите ли вы кислый или сладкий мандарин, он должен быть качественным. Такие фрукты должны правильно храниться и перевозиться. Качественный мандарин определяется по нескольким пунктам, но вот то, чего у мандарина не должно быть:

Отдельно можно проверить мандарин на спелость. Для этого надо немного сжать его кожуру. Если из нее брызжет сок, значит он спелый. Еще один признак зрелости — кожура от мандарина отделяется достаточно легко и без усилий.

Сладкие мандарины