Наступившая зима и первые сугробы напоминают людям о том, что скоро состоится один из самых главных праздников — Новый год. Почти у всех он ассоциируется с пышным застольем, салатами и, конечно же, мандаринами. Чтобы праздник не был испорчен, нужно уметь выбирать эти фрукты под свои потребности. Они могут быть сладкими, водянистыми, кислыми — все зависит от вашего вкуса. "Рамблер" рассказывает, как правильно выбирать мандарины.
Общие правила качества
Вне зависимости от того, хотите ли вы кислый или сладкий мандарин, он должен быть качественным. Такие фрукты должны правильно храниться и перевозиться. Качественный мандарин определяется по нескольким пунктам, но вот то, чего у мандарина не должно быть:
- Пятен на кожуре
- Вмятин и мягких участков
- Плесени
- Трещин на кожуре
Отдельно можно проверить мандарин на спелость. Для этого надо немного сжать его кожуру. Если из нее брызжет сок, значит он спелый. Еще один признак зрелости — кожура от мандарина отделяется достаточно легко и без усилий.
Сладкие мандарины
Часто людям в магазинах и на рынках попадаются кислые мандарины. Несмотря на то, что и у таких фруктов есть поклонники, большинство любят их сладкими. Чтобы быть уверенным во вкусе мандаринов, нужно заранее знать правила. Вот несколько пунктам, по которым можно выбрать сладкие мандарины.
- Сладкие сорта мандарин обычно круглые и крупные
- Сладкие мандарины всегда среднего размера и имеют оранжевую кожицу. Однако некоторые желтоватые мандарины тоже могут быть сладкими
- Не покупайте неспелые мандарины с зелеными пятнами на кожуре
- Сладкие мандарины тяжелее, чем кислые. В них больше воды и меньше клетчатки.