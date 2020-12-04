Что купить перед Новым годом, пока не подорожало 

Известно, что перед праздниками во всех магазинах начинается самы прибыльный период. В любой ситуации люди не хотят отказываться от праздничного стола и подарков близким. Чем ближе Новый год, тем выше продуктовые могут позволить себе набивать цены на определенные категории товаров. Как правило, это то, что обязательно купят в преддверии праздника. "Рамблер" рассказывает, что можно закупить заранее.

Консервы

Консервированное помидоры и огурцы есть на столе практически у каждого в качестве закуски. Среди других популярных консервов значатся: зеленый горошек, кукуруза, маслины, оливки и грибы. Соленья и консервы будут хранится долго, поэтому их можно закупать заранее, пока не выросли цены.

Газированные напитки

Традиционно главным новогодним напитком считается Coca-Cola , но помимо нее есть и другие газировки, а также детское шампанское. Все это можно закупить заранее. Кроме того, смотрите на объемы продуктов и не ведитесь на уловки супермаркетов. Взять две бутылки в два литра будет выгоднее по цене и расходу, чем две по полтора.

Икра

До сих пор бутерброды или тарталетки с икрой считаются главной праздничной закуской на столе у россиян. Не все могут позволить себе покупать большое количество икры, поэтому покупают небольшую баночку. Магазины задирают и без того высокие цены на этот продукт, а покупатели обманывают покупателей — банка остается в том же объеме, а количество продуктов уменьшается.

Подарочные наборы

В продуктовых магазинах часто можно встретить подарочные наборы с алкоголем или уходовыми средствами. За несколько недель до праздника, когда все заранее покупают подарки, цены на них повышаются, а уже в канун Нового года и после него цены обваливаются. Такие вещи начинают продавать с большими скидками. Поэтому, если вам нужны подарки не 31 декабря, а в период выходных, например, для друзей и родственников, то лучше повременить с подарками.