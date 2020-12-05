Названа скрытая опасность чеснока

Чеснок является довольно агрессивным продуктом, несмотря на многочисленные полезные свойства. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказала врач-диетолог Инна Заикина.

Специалист отметила, что чеснок в большом количестве нельзя употреблять людям с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни. Это связано с тем, что он стимулирует выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить симптоматику заболеваний.

Ранее врач-эндокринолог Елена Губкина оценила способы приготовления и употребления картофеля. Так, по ее словам, не стоит есть клубни с кожурой, так как в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха.

Лучше всего, как считает медик, варить очищенный картофель или готовить его на пару, поскольку в таком случае овощ отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6.