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Эксперты рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Названа безопасная норма потребления мандаринов
Фото: Depositphotos
Четыре мандарина можно съедать в день, причем есть их нужно вместе с белыми прожилками, в целом фрукт полезен, в нем содержится большое количество витамина С, при этом калорийность мандаринов низкая, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.
"Четыре мандарина", — сказала врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева, отвечая на вопрос, сколько мандаринов можно съедать в день.
В свою очередь врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева отметила, что мандарины имеют небольшую калорийность, что позволяет их рекомендовать людям, которые следят за своей фигурой.
Мандарины содержат достаточно большое количество витамина С, помимо этого в них есть витамины группы В, витамин А, каротин, кальций, магний, фосфор, всего около 10-15 витаминов и минеральных веществ, пояснила Бурляева.
По ее словам, мандарины можно и нужно есть с белыми прожилками, так как это клетчатка, она поможет нормализовать усвоение простых углеводов. Особенно полезно это для людей страдающих сахарным диабетом, уточнила врач.
Противопоказаны мандарины людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями, отметила Бурляева. Чаще всего аллергическая реакция возникает на масла, которые содержатся в кожице мандарина, в таком случае, если человеку предложить уже очищенный фрукт, то возможно, части аллергических реакций можно будет избежать, подчеркнула диетолог.
В целом мандарины можно употреблять в течение всего дня, но только не на голодный желудок, следует помнить, что все должно быть в умеренном количестве, добавила Бурляева.
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