Названа скрытая опасность чеснока

Врач-диетолог Инна Заикина рассказала в интервью “Комсомольской правде” о том, чем может быть чревата любовь к чесноку.
По словам эксперта, несмотря на то, что овощ считается полезным, нужно все же ограничивать себя в его употреблении.
Чеснок — достаточно агрессивный продукт. Частое употребление чеснока противопоказано, тем более на голодный желудок,
— отметила эксперт.
Чеснок стимулирует выделение желудочного сока и желчи, поэтому может усугублять симптоматику некоторых заболеваний. Так, специалист предупредила, что большое количество чеснока противопоказано людям с обострением желчнокаменной болезни, панкреатита, язвенной болезни желудка и гастроэзофагеальнорефлюксной болезни.
Ранее "Рамблер" рассказывал о препятствующем выпадению волос напитке.