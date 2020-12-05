Названа скрытая опасность чеснока

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Врач-диетолог Инна Заикина рассказала в интервью “Комсомольской правде” о том, чем может быть чревата любовь к чесноку.

По словам эксперта, несмотря на то, что овощ считается полезным, нужно все же ограничивать себя в его употреблении.

Чеснок — достаточно агрессивный продукт. Частое употребление чеснока противопоказано, тем более на голодный желудок,

— отметила эксперт.

Чеснок стимулирует выделение желудочного сока и желчи, поэтому может усугублять симптоматику некоторых заболеваний. Так, специалист предупредила, что большое количество чеснока противопоказано людям с обострением желчнокаменной болезни, панкреатита, язвенной болезни желудка и гастроэзофагеальнорефлюксной болезни.