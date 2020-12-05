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Названа скрытая опасность употребления чеснока 

Александра Нечаева 48 минут назад
Названа скрытая опасность чеснока
Фото: Depositphotos
Врач-диетолог Инна Заикина рассказала в интервью “Комсомольской правде” о том, чем может быть чревата любовь к чесноку.
По словам эксперта, несмотря на то, что овощ считается полезным, нужно все же ограничивать себя в его употреблении.

Чеснок — достаточно агрессивный продукт. Частое употребление чеснока противопоказано, тем более на голодный желудок,

— отметила эксперт.
Чеснок стимулирует выделение желудочного сока и желчи, поэтому может усугублять симптоматику некоторых заболеваний. Так, специалист предупредила, что большое количество чеснока противопоказано людям с обострением желчнокаменной болезни, панкреатита, язвенной болезни желудка и гастроэзофагеальнорефлюксной болезни.
Ранее "Рамблер" рассказывал о препятствующем выпадению волос напитке.
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