Диетолог раскрыла опасность мандаринов 

Чрезмерное употребление мандаринов может представлять опасность для аллергиков, для людей, страдающих ожирением, сахарным диабетом или с желудочно-кишечными заболеваниями. Об этом RT заявила ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян.

Диетолог раскрыла, что в мандаринах большое количество фруктозы, благодаря чему они являются лидерами по содержанию простых углеводов, которые очень быстро всасываются. При этом данные цитрусовые своим ароматом положительно воздействуют на нервную систему, улучшают настроение.

Однако употребление мандаринов стоит ограничить или вовсе отказаться от них из-за большого количества сахара людям с лишним весом. Им допустимо есть не больше двух штук в день. Этот лимит касается и детей.

У аллергиков из-за чрезмерного количества цитрусовых может развиться крапивница, аллергический насморк или даже может вызвать удушье. Страдающим желудочно-кишечными заболеваниями может грозить обострение.