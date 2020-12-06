Диетолог назвала безопасный лимит мандаринов

Кандидат медицинских наук и диетолог Ольга Григорьян заявила, что чрезмерное употребление мандаринов может быть опасно для аллергиков, людей, страдающих ожирением, сахарным диабетом или желудочно-кишечными заболеваниями. Ее слова передает RT.
Диетолог объяснила, что в мандаринах содержится большое количество фруктозы, благодаря которой они становятся лидерами по содержанию простых углеводов.
Поэтому людям с лишним весом и детям стоит ограничить употребление фруктов. Допустимо есть не больше двух мандаринов в день.
У аллергиков из-за чрезмерного количества цитрусовых может развиться крапивница, аллергический насморк или даже может вызвать удушье.
Страдающим желудочно-кишечными заболеваниями может грозить обострение.
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