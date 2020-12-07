Как сделать мандарины слаще 

До Нового года осталось совсем немного времени. Некоторые хозяйки уже начали придумывать меню для праздничного стола. Неизменным атрибутом новогодних застолий являются, конечно, мандарины. Но что делать, если вдруг купленные цитрусовые разочаруют кисловатым вкусом? Лайфхак ищите в материале «Рамблера».

Разрушить кислоту в плодах можно, оставив их на несколько дней на подоконнике. Правда, есть условие — за окнами должна быть ясная погода. Солнце постепенно «удалит» кислоту из мандаринов и они станут более сладкими.

Если же о солнечной погоде остается только мечтать или просто нет времени на долгосрочный процесс «кислоторазрушения», можно воспользоваться технологией, которую с успехом применяют в Японии.

На кожуре мандаринов нужно сделать небольшие надрезы и прогреть их в течение 30 секунд в микроволновой печи. Процесс разрушения кислоты ускорится и вы подадите к столу сладкие и ароматные плоды. Не забудьте о надрезах: их делают для того, чтобы манадрины не взорвались в микроволновке.

И еще стоит помнить о том, что вместе с кислотой манадрины потеряют часть своих витаминов.