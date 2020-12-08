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Названа самая вкусная говяжья тушенка 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Названа самая вкусная говяжья тушенка
Фото: РИА Новости
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьей тушенки и назвал самый вкусный продукт. Об этом говорится в документах, которые поступили в «Ленту.ру».
В общей сложности специалисты проверили продукты пяти брендов: «Елинский», «Великолукский мясокомбинат», «Главпродукт», «Столетовский мясной двор» и «Йошкар-Олинский мясокомбинат». Только тушенка последнего бренда не попала в черный список «Росконтроля». Она же оказалась лучшей на вкус. Остальные исследованные образцы имели несвойственный тушеной говядине запах и привкус; мясо некоторых брендов оказалось слишком переварено.
В ходе исследования эксперты установили, что в тушенке «Елинский» и «Главпродукт» содержатся крахмал, мука и ферментированный рис. В продукте марки «Великолукский мясокомбинат» нашли каррагинан (используется для удержания влаги в мясной продукции), а ингредиенты тушенки «Столетовский мясной двор» оказались низкого качества.
В ней кроме мышечной ткани нашли мелкие кровеносные сосуды, хрящи, лимфатические узлы и камедь. В тушенке «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и «Столетовский мясной двор» обнаружили ДНК птицы.
Ранее эксперты организации проверили «Телячью» колбасу. Специалисты рекомендовали к покупке только продукцию бренда «Клинский». Также в исследовании участвовала колбаса марок «Окраина», «Рублевский», «Велком», «Мясной дом Бородина» и «Мясницкий ряд».
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