Названа самая вкусная говяжья тушенка 

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьей тушенки и назвал самый вкусный продукт. Об этом говорится в документах, которые поступили в «Ленту.ру»

В общей сложности специалисты проверили продукты пяти брендов: «Елинский», «Великолукский мясокомбинат», «Главпродукт», «Столетовский мясной двор» и «Йошкар-Олинский мясокомбинат». Только тушенка последнего бренда не попала в черный список «Росконтроля». Она же оказалась лучшей на вкус. Остальные исследованные образцы имели несвойственный тушеной говядине запах и привкус; мясо некоторых брендов оказалось слишком переварено.

В ходе исследования эксперты установили, что в тушенке «Елинский» и «Главпродукт» содержатся крахмал, мука и ферментированный рис. В продукте марки «Великолукский мясокомбинат» нашли каррагинан (используется для удержания влаги в мясной продукции), а ингредиенты тушенки «Столетовский мясной двор» оказались низкого качества.

В ней кроме мышечной ткани нашли мелкие кровеносные сосуды, хрящи, лимфатические узлы и камедь. В тушенке «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и «Столетовский мясной двор» обнаружили ДНК птицы.