Названа самая вкусная говяжья тушенка 

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Центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьей тушенки и определил лучший продукт. Об этом сообщает «Лента.ру».

Специалисты проверили продукты пяти брендов: «Елинский», «Великолукский мясокомбинат», «Главпродукт», «Столетовский мясной двор» и «Йошкар-Олинский мясокомбинат».

Продукция последнего бренда не попала в черный список «Росконтроля» и оказалась лучшей на вкус.

Остальные образцы имели несвойственный тушеной говядине запах и привкус, а мясо оказалось слишком переварено.

В остальных продуктах либо содержится крахмал, мука и ферментированный рис, каррагинан для удержания влаги в мясной продукции, либо добавлены хрящи и сам продукт низкого качества. А в некоторых и вовсе найдено ДНК-птицы.