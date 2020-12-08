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Названа самая вкусная говяжья тушенка 

Даня Виттиг 1 час назад
Центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьей тушенки и определил лучший продукт. Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалисты проверили продукты пяти брендов: «Елинский», «Великолукский мясокомбинат», «Главпродукт», «Столетовский мясной двор» и «Йошкар-Олинский мясокомбинат».
Продукция последнего бренда не попала в черный список «Росконтроля» и оказалась лучшей на вкус.
Остальные образцы имели несвойственный тушеной говядине запах и привкус, а мясо оказалось слишком переварено.
В остальных продуктах либо содержится крахмал, мука и ферментированный рис, каррагинан для удержания влаги в мясной продукции, либо добавлены хрящи и сам продукт низкого качества. А в некоторых и вовсе найдено ДНК-птицы.
Ранее "Рамблер" сообщал о лучшем хеке России.
Еда , Видео
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