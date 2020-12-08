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Эксперты подсчитали стоимость салата «Оливье» в 2020 году 

Даня Виттиг 2 часа назад
Выяснена стоимость салата «Оливье» в 2020 году
Фото: depositphotos.com
Зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что они подсчитали стоимость салата "Оливье" в этом году.
Выяснилось, что цена салата на семью из четырех человек выросла на один процент и составила 312,37 рубля.
В состав салата вошли 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза, 100 граммов репчатого лука), 380 граммов зеленого горошка и 400 граммов свежих огурцов.
По данным Руспродсоюза, за год все ингредиенты салата подорожали, кроме огурцов.
Согласно расчетам с учетом изменившихся цен на названные продукты, стоимость картофеля обойдется в 13,05 рубля., моркови — в 6,42 рубля, лука — в 2,5 рубля, яиц — в 26,3 рубля, колбасы — в 122,3 рубля, майонеза — в 37,8 рубля, зеленого горошка — в 63,84 рубля, огурцов — в 40,16 рубля.
Таким образом, стоимость главного новогоднего салата составит 312,37 рубля против 309,178 годом ранее.
Ранее "Рамблер" сообщал, как сделать красивый и бюджетный новогодний стол.
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