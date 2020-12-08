Назван простой десерт для спасения от похмелья 

Дипломированный диетолог Анджелика Дюваль рассказала, как спастись от симптомов сильного похмелья. Ее слова приводит «Ридус»

Наутро после употребления алкоголя врач рекомендовала приготовить простой домашний десерт — печеные в духовке яблоки и груши. По ее словам, эти продукты позволяют восстановить слизистую желудка. Также она посоветовала есть фруктовые пюре.

Далее в течение дня, по словам Дюваль, стоит есть легкую пищу — овощи и бульоны, приготовленные на рыбе, курице или индейке.

Диетолог заявила, что известное народное средство от похмелья — огуречный рассол — не поможет от симптомов, а лишь даст нагрузку на почки, и плотный завтрак тоже не принесет облегчения.

Врач подытожила, что главная задача после вечеринки — восстановить запас витаминов и минералов в организме. Тем, кто совсем не может есть, она посоветовала выпить протеиновый коктейль растительного происхождения. Дюваль рекомендовала тыквенный или конопляный протеин, так как в коктейле на их основе содержатся не только белки, но и большое количество витаминов и минералов.