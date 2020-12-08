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Назван простой десерт для спасения от похмелья 

Lenta.ru 1 час назад
Назван простой десерт для спасения от похмелья
Фото: Lenta.ru
Дипломированный диетолог Анджелика Дюваль рассказала, как спастись от симптомов сильного похмелья. Ее слова приводит «Ридус».
Наутро после употребления алкоголя врач рекомендовала приготовить простой домашний десерт — печеные в духовке яблоки и груши. По ее словам, эти продукты позволяют восстановить слизистую желудка. Также она посоветовала есть фруктовые пюре.
Далее в течение дня, по словам Дюваль, стоит есть легкую пищу — овощи и бульоны, приготовленные на рыбе, курице или индейке.
Диетолог заявила, что известное народное средство от похмелья — огуречный рассол — не поможет от симптомов, а лишь даст нагрузку на почки, и плотный завтрак тоже не принесет облегчения.
Врач подытожила, что главная задача после вечеринки — восстановить запас витаминов и минералов в организме. Тем, кто совсем не может есть, она посоветовала выпить протеиновый коктейль растительного происхождения. Дюваль рекомендовала тыквенный или конопляный протеин, так как в коктейле на их основе содержатся не только белки, но и большое количество витаминов и минералов.
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