Назван простой десерт для спасения от похмелья 

Диетолог Анджелика Дюваль рассказала, что поможет спастись от симптомов сильного похмелья. Ее словами поделился «Ридус».

После употребления большого количества спиртного врач рекомендует приготовить простой десерт — запеченные в духовке яблоки и груши. Диетолог утверждает, что эти продукты способны восстановить слизистую желудка. Также она посоветовала есть фруктовое пюре.

А в течении дня врач рекомендует есть легкую пищу — овощи, бульоны, приготовленные на рыбе, курице или индейке.

Дюваль также высказалась о самом популярном народном средстве от похмелья — огуречные рассол. По ее словам, он не поможет от симптомов, а лишь даст нагрузку на почки.

Анжелика также добавила, что главная задача после употребления спиртного — восстановить запас витаминов и минералов в организме. Тем, кто совсем не может есть, она посоветовала выпить тыквенный или конопляный протеиновый коктейль.