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Назван простой десерт для спасения от похмелья 

Мария Грибова 36 минут назад
Назван простой десерт для спасения от похмелья
Фото: depositphotos.com
Диетолог Анджелика Дюваль рассказала, что поможет спастись от симптомов сильного похмелья. Ее словами поделился «Ридус».
После употребления большого количества спиртного врач рекомендует приготовить простой десерт — запеченные в духовке яблоки и груши. Диетолог утверждает, что эти продукты способны восстановить слизистую желудка. Также она посоветовала есть фруктовое пюре.
А в течении дня врач рекомендует есть легкую пищу — овощи, бульоны, приготовленные на рыбе, курице или индейке.
Дюваль также высказалась о самом популярном народном средстве от похмелья — огуречные рассол. По ее словам, он не поможет от симптомов, а лишь даст нагрузку на почки.
Анжелика также добавила, что главная задача после употребления спиртного — восстановить запас витаминов и минералов в организме. Тем, кто совсем не может есть, она посоветовала выпить тыквенный или конопляный протеиновый коктейль.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названа самая вкусная говяжья тушенка.
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