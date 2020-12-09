Продукты, которые вызывают зависимость 

Хотя пищевые привычки формируются еще в детстве, со временем они меняются в зависимости от условий жизни и даже климата.

При этом пищевая зависимость знакома каждому из нас. Одни не могут прожить и дня без кофе, другие обожают сладости. Почему возникает привязанность к определенной пище, и какие продукты ее вызывают? Насколько вредна такая привычка и как с ней справиться? Ответы на все вопросы вы получите после просмотра этого видеоролика.