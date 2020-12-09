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Продукты, которые вызывают зависимость 

Полина Алферова 1 час назад
Хотя пищевые привычки формируются еще в детстве, со временем они меняются в зависимости от условий жизни и даже климата.
При этом пищевая зависимость знакома каждому из нас. Одни не могут прожить и дня без кофе, другие обожают сладости. Почему возникает привязанность к определенной пище, и какие продукты ее вызывают? Насколько вредна такая привычка и как с ней справиться? Ответы на все вопросы вы получите после просмотра этого видеоролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал о лайфхаках, которые упрощают быт.
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