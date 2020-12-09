Назван продукт, продлевающий жизнь на 25 процентов

Регулярное включение в рацион питания выдержанных сыров способствует снижению вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака печени, а также помогает продлить жизнь.

Ученые из Техасского университета провели исследование и выяснили, что такими свойствами обладают такие сыры, как чеддер, бри и пармезан. Они богаты спермидином. Это вещество способствует предотвращению размножения поврежденных клеток печени, сообщает Express.

Специалисты провели опыты на грызунах, чтобы узнать, как регулярное употребление сырных добавок скажется на их здоровье. Оказалось, что включение сыров в рацион питания помогло увеличить продолжительность жизни мышей на 25%.

Кроме того, исследователи провели опрос, в котором приняли участие 800 человек. Результаты показали, что у тех из них, кто употреблял спермидин, было более низкое артериальное давление, а риск развития сердечной недостаточности был на 40% ниже.

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