Назван продукт, продлевающий жизнь на 25%

Включение в рацион выдержанных сыров способствует снижению развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака печени. В целом, сыр помогает продлить жизнь. Об этом сообщает Express.

Ученые из Техасского университета выяснили, что сыры чеддер, бри и пармезан богаты спермидином. Это вещество способствует предотвращению размножения поврежденных клеток печени.

Ученые провели опыты на грызунах, чтобы узнать, как регулярное употребление сырных добавок скажется на их здоровье. Оказалось, что включение сыров в рацион питания помогло продлить жизнь мышей примерно на 25%.

Кроме того, исследователи провели опрос, в котором приняли участие 800 человек. Результаты показали, что у тех из них, кто употреблял спермидин, было более низкое артериальное давление, а риск развития сердечной недостаточности был на 40% ниже.